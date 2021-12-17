Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisinde kıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat da eşlik etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisinde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

Erdoğan'a, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

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