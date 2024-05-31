"Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapanışı için hazırlanıyor. Bu yıl yeni müfredat başta olmak üzere pek çok çalışmaya imza atan bakanlık takvimini bu yıl için kapatıyor. Okulların kapanış tarihi öğrencilerin gündeminde. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili takvimi açıklandı mı?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okulların kapanacağı tarih belli oldu. 14 Haziran Cuma karne günü ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapanacak.
MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI!
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.
Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
RESMİ TATİL TAKVİMİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi