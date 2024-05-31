"Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapanışı için hazırlanıyor. Bu yıl yeni müfredat başta olmak üzere pek çok çalışmaya imza atan bakanlık takvimini bu yıl için kapatıyor. Okulların kapanış tarihi öğrencilerin gündeminde. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili takvimi açıklandı mı?