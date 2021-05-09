Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay vazgeçilmez bir konuma sahip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olan, yönetimi de yargı yoluyla denetleyen Danıştay, ülkemizin hukuk devleti vasfının korunmasında ve güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir.

Danıştay ve idari yargının kıymetli mensuplarının da üstün hizmet anlayışlarıyla ülkemizde adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü konularında büyük sorumluluklar üstlendiğine inanıyorum.

Danıştay ve idari yargı mensuplarımızın ülkemizin menfaatleri, milletimizin değerleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden çalışacaklarına inancım tamdır.

Danıştay’ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere idari yargı mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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