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Gündem Erdoğandan ABye mesaj
POLİTİKA

Erdoğan'dan AB'ye mesaj

9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Erdoğandan ABye mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"AB'NİN ENGELİ VİZYON EKSİKLİĞİ"

"AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir.

"YENİ KURUMSAL YAPIYA İHTİYAÇ VAR"

Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır.

"TÜRKİYE'SİZ VARLIĞINI DEVAM ETTİREMEZ"

Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır.

"TÜRKİYE ÜYELİK YOLUNDA KARARLI"

Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir."

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