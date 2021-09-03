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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diclenin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetini ziyareti (Arşiv)

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP il binası önündeki eylemi üçüncü yılına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetinin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Mesajında "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum."

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz
OYNAT 01:31
​​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.' dedi.

"Zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır"

Erdoğan videodaki mesajında da şu ifadeleri kullandı:

"Sizi yıldıramadılar. Birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti.

Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."

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