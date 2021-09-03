​​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP il binası önündeki eylemi üçüncü yılına girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetinin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.
Mesajında "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum."
"Zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır"
Erdoğan videodaki mesajında da şu ifadeleri kullandı:
"Sizi yıldıramadılar. Birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti.
Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."