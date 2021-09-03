Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'in ekonomik potansiyelinin altyapısını erkenden kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı. Çalışmada emeği olan herkesi tebrik eden ve yol ile tünellerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"YATIRIMLARI ERKENDEN YAPIYORUZ"

Kış aylarında ulaşımda ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık güvenli bir şekilde geçilebilecek. Bölgenin büyük ekonomik potansiyelinin altyapısını şimdiden kuruyoruz. Dünyanın yeni yıldızı olan Doğu Karadeniz bölgesi için gerekli yatırımları erkenden yapıyoruz.

"NE KADAR SOL VARSA GETİRİYORLAR"

Nerede bir afet yaşanıyorsa devletimiz orada. Bütün yaşanan sel felaketlerinin yaralarını sarıyoruz. Biz bu adımları atarken 'Bunu nasıl önleyebiliriz?' diye uğraştılar. Türkiye'nin değişik yerlerinde ne kadar sol varsa komünist varsa buralara getiriyorlar. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Sizin gücünüz yapılan bu yatırımların önünü kesmeye yetmez.

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"TÜM ENGELLEMELERİ GERİDE BIRAKTIK"

Son 7-8 yıl Türkiye'nin önünü kesme girişimleriyle geçti. Milletimizle verdiğimiz mücadele ile bunları geride bıraktık. Ekonomimizi yıkmak için nice alçak saldırıya uğradık. Çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmedik. Milletimiz yalan terörüne 2023'te gereken dersi verecektir. Zillet içindeki ittifaka en güzel dersi milletimiz verecektir.

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