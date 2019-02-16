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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edirne'de CHP'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Edirne'yi CHP klasiğinden kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de yaptığı konuşmada "İnşallah önümüzdeki dönemde 'memleket işi gönül işi' diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zılletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Çok çalışarak Edirne ve ilçelerini artık, Fatih Sultan Mehmet'e layık olanların yönetmesi lazım. İstanbul'u fetheden o güzel kumandan o kutlu yürüyüşü nereden başlattı? Buradan başlattı. O yüzden Edirne başka... Bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edirne, bu milletin göz bebeğidir.

EDİRNE CHP’DEN KURTULACAK

31 Mart'a hazır mıyız? İnanıyor muyuz? Öyleyse üstünüz. Yeni nesillere Edirne'de doğmak arzusu kazandırmak için çok çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde 'memleket işi gönül işi' diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum.

Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için havzada büyük dönüşümü başlattık. Bütün bu atık sular nereden geliyor? Oralardaki fabrikalardan geliyor. Senin bu belediyelerin niye müdahale etmedi? Bu bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. Ergene havzasında son teknolojiye sahip 13 biyolojik atık üretme tesisi inşa ettik. Bekleyemeyiz, çünkü CHP'ye kaldıysak yanmışız. Edirne'nin içme suyu problemini çözdük.

KANAL EDİRNE MÜJDESİ

Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak.

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CARİ AÇIĞA 5 MİLYAR KATKI

Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu. Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasına da katkı sunacak.

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