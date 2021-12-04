Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelsiz yaşam için yol haritası çıkardık

Törende salonda bulunan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a annesi Tenzile Erdoğan ile bir fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı”nda engellilere yönelik önemli açıklamalar yaptı. “Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz? 5 bin 777. Nereden nereye.”

KANUNU MECLİS’E SUNACAĞIZ

“Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Hakim, savcısından memuruna, polisinden öğretmenine kadar tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen inşallah meclisimizin de onayıyla bu süreci Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız.”

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalar: Çok kısa sürede Meclis'e geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan 'Hazırlıklarını tamamladığımız öğretmenlik meslek kanununu çok kısa sürede Meclis'e sunacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin tüm kazanımlarını korurken onlara yeni sosyal özlük hakları da getiriyor. Atama heyecanını yaşayan öğretmenlerimiz olmak üzere, öğretmenlik kanununun tüm milletimize hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Erdoğan, “Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz Vizyon Belgemizi tüm paydaşların, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla tekemmül ettirdik. Bu süreçte akademisyenlerimizin değerli fikirlerinin yanı sıra uluslararası birikimden ve başarılı uygulamalardan da istifade ettik” dedi.

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31 HEDEF 107 EYLEM

Ortaya, ülkenin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030 yılına kadar yön verecek kapsamlı, detaylı, iyi çalışılmış bir yol haritası çıkardıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen Engelsiz Vizyon, 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Bu kapsamda engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını, özellikle kamu kullanımını, açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Kültürel etkinliklerden spor faaliyetlerine, engelli kardeşlerimizin sosyal katılımlarını artıracak yeni yol ve yöntemlerle onları destekliyoruz. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu ve haysiyetini zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz.”

OYNAT 00:59 Engelli gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda engelli bir gencin sürpriziyle karşılaştı.



Törende bulunan engelli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.



Genç ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri doldu. Teşekkürünü gencin elinden öperek ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması salonda seçilen numaralarla yapılacak 9 kişiye ilişkin bir numarayı, kendisine hediye takdim eden gençten istedi.



Gencin 8 numarayı söylemesiyle, atama gerçekleştirildi.



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Haklarını sahiplerine teslim ettik

Erdoğan, “Ülkemizi engellilerimizin kapısının dahi çalınmadığı günlerden, dünyanın en başarılı sosyal politikalarının uygulandığı bir iklime kavuşturduk. Çalışmaları bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslimi olarak değerlendiriyoruz” dedi. Erdoğan’ın anlattığı çalışmalar özetle şöyle:

- 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezi’ni hizmete sunduk.

-Kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2002’de 21 iken, 2021 itibarıyla 104’e çıktı.

-398 bakım merkezinde 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor.

-Toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.

Ayrımcılığa karşı yasal koruma

Vizyon belgesi ile engellilerin yaşayabilecekleri her türlü ayrımcılığa karşı yasal koruma sağlandığını ifade eden Erdoğan, “Yasa önünde eşit tanınmalarına yönelik bir sistem oluşturuyoruz. Çeşitli terapi yöntemlerini de içeren yeni sağlık hizmetlerimizi engelli kardeşlerimizin erişimine sunuyoruz. Çocuklarımızı da unutmadık. Öğrenme güçlüğü yaşayan ve özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim öğretimin her kademesine akranlarıyla birlikte katılımlarını temin ediyoruz.”

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması: İhracat, ihracat, ihracat

Ekonomik güvence altına alıyoruz

Erdoğan, engelli bireylerin orta ve yükseköğretim kurumlarından olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz biçimde yararlanabilmeleri için gereken düzenlemeleri yaptıklarını söyleyerek “Kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. Böylelikle engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz” dedi.

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Duygulandıran hediye

Törende salonda bulunan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a annesi Tenzile Erdoğan ile bir fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti. Erdoğan, elini öpmek isteyen gence, onun elini öperek karşılık verdi.

Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alınan görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.