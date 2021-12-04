Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması:  İhracat, ihracat, ihracat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik modelin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine kurulu olduğunu belirterek “Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız” dedi. Erdoğan, bu modelin uygulandığı Gaziantep gibi şehirlerden aldıkları ilhamla ülkeyi, 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

OYNAT 01:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek derdimiz var ihracat ve bunu başaracağız Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehrin bölgesine ve dünyaya örnek bir kalkınma modeli oluşturduğunu vurguladı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu politikalarının ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyenlerin Gaziantep'e bakması gerektiğini ifade eden Erdoğan, 'Tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız.' dedi. BiP'te paylaş

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"Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat"

Erdoğan, “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni”ndeki konuşmasında, 25 Aralık’ta, Gaziantep’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı sevincini şehirde hep birlikte yaşayacaklarını kaydetti. “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep’e baksın” diyen Erdoğan, “Orada gördüklerinden sonra halen yüksek faizle ekonomiyi soğutma, halen kura takılıp kalarak ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa artık onlara da diyecek bir sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:36 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: İhracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'deki Sultan Abdulhamid Han Gelişim Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Son 2 senedir bir sıkıntı, bütün dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs var. Bu mikrop, bütün dünyanın düzenini, ayarını bozdu. Enflasyon nedir bilmeyen ülkeler, bugün yüzde 7, yüzde 16 enflasyonu konuşuyor. Bütün tedarik zincirinde, mal üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Aldığımız tedbirlerle, ihracatımız artmaya, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. Bu yaşanan sıkıntılar, geçicidir. Her darlığın arkasında bir ferahlık vardır. İnşallah dayanışmayla, birlik ve beraberlikle üstesinden geleceğiz. Bundan hiçbir şüphem yok.' dedi. BiP'te paylaş

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EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

“Bütçelerimizde en büyük payı hep eğitim öğretime ayırdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla, bu sınıflarda eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik. Halen okullarımızda görev yapan öğretmenlerin dörtte üçü bizim dönemimizde göreve başladı. Ülkemizin 81 vilayetine yaydığımız yeni üniversitelerle yükseköğretim kurumlarımızın sayısını, göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz varken şimdi 207 üniversiteye, akademik personel sayısını 70 binden 180 bine çıkardık. Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var. Artık bizim üniversitemizin olmadığı il yok. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var.’’