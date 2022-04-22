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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ezan yarışması birincisini arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara’yı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabbim başarılarınızın artarak devamını nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ezan yarışması birincisini arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara’yı telefonla arayarak tebrik etti.

Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan’a, "Van Ercişliyim Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

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Türk yarışmacıdan Arap jüri üyesini ağlatan ezan performansı
Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasında finale kalan Van Ercişli Muhsin Kara, okuduğu ezanla jüri üyesinin gözlerini yaşarttı.


Erdoğan’ın "Sivas’a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım" dedi.

Konuşmada Kara, Sivas’a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam" diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti.

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Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin" karşılığını verdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle" temennilerine Kara’nın, "Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım" şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.

Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi görev yerine döndü
OYNAT 00:34
Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi görev yerine döndü
Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında birincisi Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara'yı görev yaptığı Sivas'ın Şarkışla ilçesine döndü. Bir camide görev yapan imam arkadaşını ziyaret eden Kara, burada vakit namazını kıldı. Kara vatandaşların da tebriklerini kabul etti.


Suudi Arabistan’daki ezan okuma yarışmasının kazananı imam Muhsin Kara: Alnımızın akıyla vatanımıza döndük
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Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalının düzenlediği yarışmaya, 80 ülkeden yaklaşık 42 bin başvuru arasından seçilenler katıldı.
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Kur’an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara, 1’inci oldu.
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Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan, başarısından dolayı tebrik ettiği Kara’ya çeşitli ödüller verdi.
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Vali Ayhan, Sivas'ta görev yapıyor olmasından dolayı Muhsin Kara’yla gurur duyduğunu belirterek, \"Göğsümüzü kabarttın. Haberdar olunca defaten dinledim. Ezanı Muhammediye'yi güzel bir şekilde okumak hakikaten insanı müthiş etkiliyor. Buna tabir bulamıyorum, kelimeler aciz kalıyor. Sivas'ta olman, burada çalışman, burasının ismini duyurman, Ezanı Muhammediye'yi güzel şekilde okuman, tüm İslam camiasında adından söz ettirmen ve Sivas ile bir bağ kurdurman bizi çok mutlu etti.
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Tebrik ediyorum. Her zaman yanındayız, seni destekleyeceğiz, göğsümüzü kabarttın Sivas’ımızın her alanda olduğu gibi bu alanda da ismini duyurdun. Her şeyden önce de Ezanı Muhammediye'nin ne kadar güzel okunacağını gençlere ve yeni nesle örnek olacak şekilde herkese göstermiş oldun, bu ayrı bir gurur vesilesi\" diye konuştu.
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'ARABİSTAN'DA 1’İNCİ OLMAK BENİ MUTLU ETTİ'<br><br>Yarışmayı sosyal medyadan görerek 2019’da başvuruda bulunduğunu belirten Muhsin Kara ise, \"Buraya kadar ilerleyeceğimi tahmin etmemiştim. O dönem Suudi Arabistan'a davet edildim ancak sonrasında pandemi oluştu. Artık yarışmayı kafamdan silmiştim, büyük ihtimal çağırmayacaklar, hayal oldu dedim. Sonrasında 2 ay öncesinde davet ettiler, gittik elhamdülillah orada yarıştık ve alnımızın akıyla vatanımıza döndük\" ifadelerini kullandı.
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Yarışmada birinci olduğu için gururlandığını dile getiren Kara, \"Dünyada ilk defa Suudi Arabistan Krallığı tarafından yapılan bir ezan yarışmasında ülkemizi temsil ediyor olmak ve bu ülkede de 1’inci olmak beni çok çok mutlu etti. İlk yaşandı, ilk defa uluslararası bir ezan yarışması düzenlendi ve bunun birincisi de ikincisi de bir Türk vatandaşı oldu. Bu tarif edilemez bir duygu\" değerlendirmesini yaptı.
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Suudi Arabistan’daki ezan okuma yarışmasının kazananı imam Muhsin Kara: Alnımızın akıyla vatanımıza döndük
Sivas'taki Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara, Suudi Arabistan'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda 1'inci oldu. İlk kez uluslararası bir yarışma yapıldığını belirten Kara, " Alnımızın akıyla vatanımıza döndük. Birincisi ve ikincisi Türk vatandaşları oldu. Bu tarif edilemez bir duygu" dedi.


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