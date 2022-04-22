Ezan şampiyonları Türkiye'den: Gönülleri fethettik

Suudi Arabistan’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın ezan dalında Türkiye’den Muhsin Kara birinci, Alpcan Çelik de ikinci oldu. 42 bin kişinin katıldığı ezan yarışmasındaki 2 imam hatibimiz sesleriyle gönülleri titretti. Sivas Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar) kazandı.

OYNAT 00:34 Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi görev yerine döndü Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında birincisi Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara'yı görev yaptığı Sivas'ın Şarkışla ilçesine döndü. Bir camide görev yapan imam arkadaşını ziyaret eden Kara, burada vakit namazını kıldı. Kara vatandaşların da tebriklerini kabul etti. BiP'te paylaş

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JÜRİ AĞLAYARAK İZLEDİ

Yeni Şafak’a konuşan Çelik, 2019’da hac yaparken internette gördüğü yarışmanın ezan kategorisine başvurduğunu söyledi. Çelik, “Ezan okurken çektiğim bir videoyu gönderdim. Elemeleri geçtik ama pandemi olması sebebiyle yarışmayı ertelediler. 2 ay öncesinde davet geldi. 4 ezan sergileyerek finale kaldık ve Türkiye’mize 2 derece getirdik. Rabb’ime şükrettim. Çünkü gerçekten gönülleri fethetmiştik. Yarışma Suudi Arabistan tarihinde ilk defa yapılıyordu. Bu da benim için ayrı bir gurur oldu. Türkiye’mizi böyle bir makamda temsil etmek gurur verici.” Yarışma esnasında ezanı okurken jürilerin ağlamasının kendileri adına çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Çelik, “Rabbim kelamını kıyamete kadar seslendirmeyi bizlere nasip etsin.” diye konuştu.

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BİR İLK YAŞANDI

Ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara da Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyareti sırasında şunları söyledi: İlk defa Suudi Arabistan tarafından yapılan bir ezan yarışmasında birinci olmak beni çok mutlu etti. Tarif edilemez bir duygu.” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kara ve Çelik’i sosyal medyadan tebrik etti.