Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

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Evlat nöbetindeki aile sayısı 292 oldu

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2015'te 20 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğulları Mehmet için Mardin'den gelen Gülperi ve Esat Akdaş çifti ile 292'ye yükseldi.