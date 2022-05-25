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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlunu kabul etti
Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

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