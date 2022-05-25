Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iddialarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propoganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sn Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir!" dedi.