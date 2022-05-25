Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın avukatı Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları Cüneyt Özdemir'i çileden çıkardı: Bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun iddiaları Cüneyt Özdemir'i çileden çıkardı: Bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası

Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetme
GÜNDEM
Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetme

Fahrettin Altun: Sömürgeci yerli işbirlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez
GÜNDEM
Fahrettin Altun: Sömürgeci yerli işbirlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez
İl il kurban fiyatları

İl il kurban fiyatları

Büyükbaş ve küçükbaşta rakamlar netleşti.
Türkiye kahramanlarını uğurluyor

Türkiye kahramanlarını uğurluyor

​Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşları ve dualarla veda...
Kılıçdaroğlunun Kaçacaklar iftirasına Bakan Soyludan tek kelimelik yanıt

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması.

​Aldığında ne haldeydi: Son hali inanılmaz.

​Türkiye'de ilk ve tek: Dünyanın gözü onların üzerinde.
Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

​Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı.

İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar'dan kalma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.