Kılıçdaroğlu'nun iddiaları Cüneyt Özdemir'i çileden çıkardı: Bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte

Kılıçdaroğlu'nun iddiları Cüneyt Özdemir'i çileden çıkardı

Gazeteci Cüneyt Özdemir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını topa tuttu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'de kurulan bir vakıf üzerinden suçlamalarda bulunmuştu.

Gündem olan iddialara gazeteci Cüneyt Özdemir'den de yorum geldi.

"BEN İKNA OLDUM!"

Cüneyt Özdemir iddiaları "Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi" olarak yorumladı. CHP'yi eleştiren Özdemir Twitter'dan şu ifadeleri paylaştı:

"Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!"

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"Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?"

DURUM ÇOK VAHİM

"ABD'deki AK Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümüzden çok daha vahim demektir. Büyük hayal kırıklığı..."