Fahrettin Altun: Sömürgeci yerli işbirlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına tepki: 15 Temmuz'da kimin kaçtığını biliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan 'Kaçacaklar' sözlerine tepki gösterdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, '15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır.' ifadelerini kullandı.