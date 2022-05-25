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POLİTİKA

Fahrettin Altun: Sömürgeci yerli işbirlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye-Afrika Medya Zirvesi konuşması: 25 Mayıs SON DAKİKA
​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sosyal medya şirketleri terör örgütüne zemin hazırlamamalı. Sömürgeci yerli işbirlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez.

Ayrıntılar geliyor...

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