Fahrettin Altun: Sömürgeci yerli işbirlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuşuyor.
#CANLI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuşuyor.
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#CANLI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuşuyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Sosyal medya şirketleri terör örgütüne zemin hazırlamamalı. Sömürgeci yerli işbirlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez.
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