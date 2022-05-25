Bakan Bozdağ: İftira yalan ve çarpıtma siyaset değil ahlaksızlıktır

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerine yönelik açıklamasına ilişkin,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı.

Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hapse attılar, bitiremediler. Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17- 25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar" dedi.

OYNAT 00:21 FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. CHP liderinin bunu daha önce de söylediğine vurgu yapan Çelik, 'Milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün kanallarında 'Erdoğan kaçacak' açıklamaları ve 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarcasına geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden,hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı.



Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 25, 2022

İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır.



İftira,yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler,bugüne kadar

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar.



Yine başaramayacaklar.

Yine kaybedecekler. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 25, 2022

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ı,



hapse attılar,bitiremediler;



Gezi kalkışmasıyla indiremediler;



17/25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler;



15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler;



Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar. REKLAM May 25, 2022

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor