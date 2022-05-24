AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

"İÇ KAOS OLUŞTURMAK İSTİYOR"

"Kılıçdaroğlu, sistematik olarak aileyi hedef alan bir dil kullanılıyor. Bu siyaset değil, bir iftira kampanyası" diyen Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAK"

Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iftiraların FETÖ kampanyası olduğunu belirten Çelik, "Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor ve demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor. Örnek verir verdiği örnekler doğru değildir." diye konuştu.

REKLAM

"SİNSİ BİR FAALİYET YÜRÜTÜYOR"

Türkiye ne zaman atağa kalksa Kılıçdaroğlu'nun ülke içinde kırılganlık oluşturmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Çelik, "Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor." açıklamasında bulundu.

"YANILDIĞI KONULARIN HADDİ HESABI YOK"

Çelik, sözlerinin devamında "Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek. Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor. Aile kavramına ve Cumhurbaşkanlığına saygıdan kaçmaktadır. Vesayetin iradesi altında olduğunu bir keza daha ortaya koydu. Siyasi aklın varsa konuş bak biz sana nasıl cevaplar veriyoruz." dedi.

GÜNDEM FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu