Abdülhamid’i Ermeni çeteciler ve casuslar sevmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Sultan 2. Abdülhamid Han’ı hedef alan açıklamalarından sonra ortaya çıkan tartışmaları anımsattı. Bahçeli, 33 yıllık hükümdarlık döneminde yedi düvelle mücadele eden; aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla, sezgisiyle, siyasi maharetiyle imparatorluğu ayakta tutan hünkarı istibdatla bir ananların tarih cahili olmaları bir yana, milli tarihe yabancıların gözüyle bakan sefiller olduğunu dile getirdi.

Aram Efendi

SÖMÜRGE BAKİYELERİ

Devlet Bahçeli, “Abdülhamid’i kimler sevmiyorsa, tedavi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çekiyorsa, onlara dikkat edeceğiz, çünkü onlar Batı’nın içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır, üstelik 1900’lü yılların başında sahnelenen kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleridir” sözlerini sarf etti.

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Emanuel Karosso

Abdülhamid Han’ın seveni kadar sevmeyeni de olduğunu belirten Bahçeli, “Bu sevmeyenler güruhu bizim de sevmediklerimizdir, bizim de sırtımızı döndüğümüz sömürge bakiyeleridir. Abdülhamid’i Ermeni çetecileri sevmez, Siyonizmin müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez” diye konuştu. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Meral Akşener

“Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan bugünün Abdülhamid’i olarak görülüyorsa, bizce bunun hiçbir mahzuru yoktur, bilakis gurur duyulacak bir övgünün tezahürü ve tezekkürüdür.”

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