Erdoğan’ı Abdülhamid’e benzeten Akşener: Kendini kimin yerine koyuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Sultan 2. Abdülhamid’i hedef aldı. Katıldığı Halk TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, “Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı, tekleşmeye, tek adamlığa doğru giden bir sisteme baş kaldırı, buranın öznesi eğer Abdülhamid ise, eğer arkadaşlar öyle diyorsa, bugünün öznesi de Recep Tayyip Erdoğan’dır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya tepki gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Sultan Abdülhamid’i tahttan indirmek üzere gelenlerin arasında Selanik Mebusu Yahudi Emanuel Karasu, Ayan Reisi Aram Efendi, Dıraç Mebusu Esad Toptani vardı. Acaba kendilerini hangisinin yerine koyuyorlar bunu da düşünmeden edemiyorum” dedi.

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