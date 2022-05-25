Şentop: Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir

Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Şentop, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli" dedi.

OYNAT 00:21 FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. CHP liderinin bunu daha önce de söylediğine vurgu yapan Çelik, 'Milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün kanallarında 'Erdoğan kaçacak' açıklamaları ve 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarcasına geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu