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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib yavaş yavaş yok oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çekya Başbakanı Babis ortak basın toplantısında açıklama yapıyor. Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek "İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yerle yeksan olduysa, İdlib de aynı durum içerisinde. Sessiz kalmak mümkün değil" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ARŞİV)
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ARŞİV)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıların endişe verici olduğunun altını çizen Erdoğan, "İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yerle yeksan olduysa, İdlib de aynı durum içerisinde. Sessiz kalmak mümkün değil" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye olarak AB'nin bize vermiş olduğu birçok sözler vardı. Bu sözler bizim milli bütçemize parasal destek sözü değil. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bizim de uluslararası kuruluşlarımız olan Kızılay, AFAD'a verilecek destekle gerek çadırlardan tutunuz, konteyner kentler, okul, sağlık hizmetlerine verilmesi gereken destekti.

"40 milyar dolar yardım yaptık, AB sözlerini tutmadı"

Şu ana kadar yaptığımız yatırım yaklaşık 40 milyar doları buldu. Ama AB ne yazık ki 3 milyar Avro'yu bile bulmadı. Hala oyalama takdiği gidiyor. Biz 4 milyon insana elimizden gelen desteği veriyoruz. Az önce sayın Başbakanın da ifade ettiği bir güvenli bölge teklifimiz var. Bu teklif sayın Obama döneminde de masadaydı ve sayın Trump döneminde bu güvenli bölgeyi yine kendilerine teklif ettim. Avrupa'nın önemli ülkeleri Almanya, Fransa'yla görüştüm. Suudi Arabistan'la görüştüm. Hepsi de 'Bu çok güzel teklif' dedi. Peki yapılacak olan ne? Biz bu güvenli bölgedeki şu an itibarıyla bizim sınırlardan 30 kilometre derinlikte ve bütün sınırlarımız boyunca devam eden alan. Buralarda bizler konut yapacağız ve bu konutların bahçesi olacak. Burada da mülteciler ekip biçecek. Kendi kendilerine yetme imkanını bulacak. 'Çok güzel proje' dediler ama uygulamaya gelince böyle bir destek malesef gelmedi.

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"İdlib yavaş yavaş yok oluyor"

  • Şu anda kendileri güvenli bölgeyi gündeme getiriyorlar, hadi deyince de kimseyi bulamıyoruz. Güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Bir taraftan tacizler, tehditler, malum güneyden zaman zaman yapılıyor. Son olarak İdlib'deki gelişmelerde mâlum rejimin siviller üzerinde yapmış olduğu bombardıman vesaire. Ama son 2 gün içerisinde malesef ABD'nin de bombalama işlemlerinin içine girmiş olması, 700 civarında insanın sivil burada ölmüş olması. Bu sivillerin dışında teröre bulaşmış militanlar da olabilir. Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa aynı şekilde İdlib'de böyle bir durumun içerisinde. Bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil.

"Cenevre'den önce bazı adımları atalım istiyoruz"

Rusya ile görüşmelerimizi yaptık. Aynı şekilde Rusya-İran-Türkiye görüşmemiz var. Bunların neticesini inşallah göreceğiz. Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımları atalım istiyoruz.

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