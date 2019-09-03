Gündem Türkiyede 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu
ANKARA

Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğduğunu belirterek, "Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. Ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi." dedi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyelinin Türkiye'de misafir olduğunu söyledi.

Bu durumun belli zorluklara yol açtığını ifade eden Soylu, "Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. Ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi. Avrupa burada kaçak güreşti. Hala kaçak güreşiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sınırlarının ciddi coğrafi zorluklar barındırdığına dikkati çeken Soylu, doğu ve güney sınırlarından sürekli kaçak göçmenler geldiğini kaydetti.

Geçen yıl Türkiye'de yakalanan kaçak Afgan sayısının 100 bin 200 olduğu bilgisini veren Soylu, "Ancak bu yıl ağustos sonu itibarıyla bu sayı 102 bine, yani geçen senenin üzerine çıktı. Anlaşılıyor ki yıl sonuna kadar sadece 150 bin Afgan kardeşimiz gelecek." diye konuştu.

"Bu zor koşulların sebebi biz değiliz"

Suriyeliler için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

  • "Bunlar bizim kardeşlerimiz. Şu ana kadar biz bunların 36 binini geri gönderdik. Bu sadece bu yıl içerisinde. Geçen yıl 28 binini geri gönderdik. Bunlar biz zordayken bize elini uzatan insanlar. Pakistan, Afganistan bize milli mücadelemizde destek olanlar. Kollarındaki altınları satarak bizim cephane almamızı sağladılar. Oraya her gönderdiğimiz insanın, 'acaba şu Anadolu coğrafyasına kalbi eğriliyor mu?' diye düşünerek üzülüyorum. Bu zor koşulların sebebi biz değiliz. Bu coğrafya içerisinde herkese insani davranmak ve bütün dünyaya bu meselenin nasıl, ne şekilde yönetilmesi gerektiğini de anlatıyoruz. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kere bu işten farklı bir adım atmadı."

Bakan Soylu: Türk bayrağına tahammül edemeyenlere karşı duruşumuz nettir
GÜNDEM
Bakan Soylu: Türk bayrağına tahammül edemeyenlere karşı duruşumuz nettir
Yaşattığınız gurur yeter

Yaşattığınız gurur yeter

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı.
Dört aile daha!

Dört aile daha!

Oğullarını PKK'dan kurtarmak için HDP'nin kapısına dayandılar.
Elimizden kaçırdık!

Elimizden kaçırdık!

Heyecan verici maçın finalinde kaybettik.
Pencerede <br>yardım beklediler

Pencerede
yardım beklediler

​Mecidiyeköy'de 8 katlı binada yangın paniği.
'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

HDP'liler oğlunu PKK'dan kurtarmak isteyen ailelere saldırdı.
İlk kez sınır ötesinde<br> gökyüzüyle buluştu

İlk kez sınır ötesinde
gökyüzüyle buluştu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
İlk üç sıra Almanların

İlk üç sıra Almanların

​İşte Türk halkının en beğendiği otomobiller.
41 başkanın <br>cezası belli oldu

41 başkanın
cezası belli oldu

Haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı.
Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Japonya'nın 132 yıl önce hediye ettiği paravandan çıktı.
600'ü aşkın başvuru

600'ü aşkın başvuru

RTÜK Başkanı platformları açıkladı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.
Önemli düşüş kaydettik

Önemli düşüş kaydettik

​Bakan Albayrak, enflasyon yıl sonu verilerini işaret etti.
Havalimanından kaçırdılar

Havalimanından kaçırdılar

​Kafasına ceket geçirip arabaya bindirdiler.
700 teröriste<br>ortak eğitim

700 teröriste
ortak eğitim

​ABD, Suriye'de yeni bir skandala imza attı.
Elektronik haciz tüm yurtta

Elektronik haciz tüm yurtta

Vergi borcu olanlar bu haberi dikkatle okusun.
Gerçek ortaya çıktı

Gerçek ortaya çıktı

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırmıştı.
Levyeyle yıktılar

Levyeyle yıktılar

​Mimar Sinan'ın eseri restorasyon kurbanı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.