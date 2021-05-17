Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Fransuva bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Filistin’de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı

Mescid-i Aksa’ya ve Kutsal Kabir Kilisesi’ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail’in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Kudüs’ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.