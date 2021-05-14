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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi 20ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı

Türkiye, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere girişimlerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdiye kadar Filistin'den Rusya'ya, Katar'dan Pakistan'a, Kuveyt'ten Cezayir'e 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmelerde, İsrail'in saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinli Müslümanlara yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi: 20ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail'e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Türkiye, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere girişimlerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdiye kadar Filistin'den Rusya'ya, Katar'dan Pakistan'a, Kuveyt'ten Cezayir'e 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü liderleri, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarına ve baskılarına karşı birlikte etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail’e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail’e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz
  • Bu doğrultuda ilk temasını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile gerçekleştiren Erdoğan, 8 Mayıs'tan bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptığı görüşmelerde de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını el aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'yla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, İsrail'in saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinli Müslümanlara yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek için her düzeyde girişimlerde bulunduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in hukuk tanımazlığının ve insanlık dışı saldırılarının muhatabının bütün Müslümanlar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı tepki vermesi, hukuk dışı uygulamalara karşı somut adımlar atılması ve Filistin'e destek olunması için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslam ülkelerinin Diyanet İşleri bakanları, başkanları ve başmüftülerinin katılımıyla "Mescid-i Aksa ve Kudüs" gündemiyle "Acil Kudüs Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, Kudüs'ün mukaddesatının korunması ve Filistinli Müslümanlara yönelik zulmün durdurulması ile ilgili ortak bir tavır ortaya kondu.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
OYNAT 00:27
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.


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