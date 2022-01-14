Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü: İş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı

İSPANYOL GRUP İLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR<br>Şenocak'ın verdiği bilgilere göre Boohoo, küresel ölçekteki alımlarının yüzde 13'ünü hali hazırda Türkiye'den yapıyor. Bu payı artırmak isteyen grubun çalışmalarını hızlandırdığını anlatan Şenocak, \"Grubun Türkiye'yi 2. büyük sourcing ağı olarak konumlandırmak hedefinde olduklarını da öğrendik. Daha çok üretim daha çok ihracat için B2B organizasyonlarımız pandemi koşullarının elverdiği sürece artarak devam edecek. Bu kapsamda İspanya'nın en büyük perakende gruplarından bir tanesi ile görüşmelerimiz sürüyor\" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl da Polonyalı bir başka AB'li grup olan LPP, Türkiye'den alım miktarını 3 kat artıracağını açıklamıştı.