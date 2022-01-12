İngiltere merkezli Al-Araby: Türk malları Çin mallarının yerini aldı

Saffet Özdemir

Türkiye; tekstil, hazırgiyim, konfeksiyon, kumaş ve aksesuar sektöründe oldukça iddialı. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı konumunda. Tekstil ve hazır giyim, Türkiye ihracatını sırtlayan sektörlerin başında geliyor ve ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Sektörün hedefinde orta ve uzun vadede dünyanın ilk üç tekstil ihracatçısı ülke olmak var.

Bu duruma dikkat çeken Londra Merkezli basın kuruluşu Al-Araby'de, “Türk malları Çinlileri Mısır’dan uzaklaştırıyor” başlıklı bir analiz yayımlandı. Yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

HAZIR GİYİM İHRACATI ARTIYOR

“Avrupa’nın hazır giyim ihtiyacını yakın coğrafyalardan karşılama arayışı, sektöre ihracat odaklı bir büyüme kazandırdı. İHKİB’in verilerine göre, Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2021’in 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 oranında artarak 18,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Sektörün 2022 yılı hedefini ise İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Yüzde 15’lik artış ile 23 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” diyerek aktardı."

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TÜRKİYE MISIR PAZARINI ELE GEÇİRDİ

“Türk malları, çeşitli sektörlerde baskın bir varlığa sahip olan Çin mallarının yerini alarak Mısır pazarının daha geniş alanlarını ele geçirdi. Türk tekstil ürünleri çok kaliteli olduğu için Mısır pazarında satışlar dururken, Türk markalarının Mısırlı acenteleri cazip ve indirimli fiyatlarla yoğun ürün satışına devam ediyor.”

Mısır'da Beyaz Cuma olarak adlandırılan ünlü alışveriş haftalarında, uluslararası ve yerel markaların kıyasıya rekabeti içinde, ünlü Türk giyim markalarının sahibi fabrikalar ve firmalar, yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen indirimler sunarak Mısırlı tüketiciyi şaşırttı.

Mısırdaki alışveriş merkezleri.

TÜRKİYE GEÇİŞ NOKTASI

“Çin'den uluslararası pazarlara tedarik zinciri sorunları nedeniyle Türkiye, çok geniş yelpazedeki ürünler için bir satış noktası veya geçiş alanına dönüştü. Mısır firmaları da ürünlerini Türk acenteleri aracılığıyla Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya ulaştırıyor. Mısır, Avrupa kıyafetlerine benzeyen, yüksek kalitesi ve muhafazakar halkın çoğunluğuna uygunluğu nedeniyle gelinlik malzemelerinin yanı sıra kozmetik, kuruyemiş, enerji, ısıtma ve temizlik ürünleri gibi Türkiye’nin uygulamalarından faydalanıyor.”

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