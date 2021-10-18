Ekonomi Züccaciyesektörüsiparişyetiştiremiyor Çinden hediyelik eşya alamayan AB Türkiyeye yöneldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Züccaciye sektörü sipariş yetiştiremiyor: Çin'den hediyelik eşya alamayan AB Türkiye'ye yöneldi

Züccaciye sektörü tedarik sıkıntısı nedeniyle Çin’den hediyelik eşya alamayan Avrupa ülkelerine sipariş yetiştiremiyor. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Noel öncesi artan taleple stokta ürün varsa bile kalmıyor. Gelecek yılki özel günler için de siparişleri şimdiden alıyoruz. İhracattaki yükselişle yılı 6 milyar dolar seviyesinde kapatacağız” dedi.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Züccaciye sektörü sipariş yetiştiremiyor: Çinden hediyelik eşya alamayan AB Türkiyeye yöneldi
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Küresel ticaretteki navlun krizinin derinleşmesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) hediyelik eşya tedarikçileri, siparişlerini Türkiye’ye yönlendirdi. Çin’deki elektrik kesintileri nedeniyle tesislerin tam çalışamadığını belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, sevkıyat sorunlarına da bağlı olarak, yaklaşan Noel öncesi sektördeki firmaların yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

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ÇÖP OLSA ALDILAR

  • Birçok firmanın talebe yetişmek için yoğun mesai harcadığını aktaran Öksüz, “Çin’den mal gelmeyince, Türkiye’ye yoğun bir yönelim oldu. Navlun krizinin pozitif etkilerini gördük. Yüzde 52 seviyesindeki Avrupa’daki siparişler yüzde 60’ ulaştı. Noel öncesi artan taleple stokta ürün kalmadı, çöp olsa aldılar” dedi.

4 BASAMAK YÜKSELEBİLİRİZ

20 bin dolarları bularak 10 katına çıkan taşıma maliyetleri nedeniyle, krizin 2022’de devam edebileceğini söyleyen ZÜCDER Başkanı, “2022 yılındaki özel günler için hediyelik eşya talebi artacak. Avrupalılardan siparişleri şimdiden alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 4,5 milyar dolar ihracat ile kapatan sektör, bu rakama ilk 9 ayda ulaştı bile. Navlun krizinin pozitif etkileriyle, seneyi 6 milyar dolar seviyesinde kapatmayı planlıyoruz. Dünya ihracat sıralamasında 10’uncu sıradan 8’e hatta 6’ıncı sıraya yükselmemiz bile mümkün” bilgisini verdi.

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Mesut Öksüz
Mesut Öksüz

KÜRESEL TİCARET YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

  • Pandemi döneminde küresel pazarın yeniden şekillendiğini belirten Öksüz, “Burada hızlıca yerimizi alıp, sağlam bir planlama ve sanayiye daha fazla destek olarak ilerlememiz lazım. Yoksa elde ettiğimiz pazar avantajını başka ülkelere kaptırabiliriz. Üreten ve yatırım yapan firmalara dönük destek politikaları önemli” diye konuştu.

Faiz yatırıma en büyük engel

Sanayici üzerindeki ham madde sorununa değinen Mesut Öksüz, “Sektör olarak Türkiye’de bulunmayan ham maddeye bağımlıyız ama bunlar ülkemize girerken vergi alınıyor. Oysa ki o ham maddeyi işleyip, katma değerli ürün haline getirip ihraç ediyoruz” diye konuştu. Yüksek faizlerin yatırımlar üzerindeki baskısına da değinen Öksüz, “Siparişler artıyor ancak yüksek faizler nedeniyle makine, tesis gibi yeni yatırımları yapamıyoruz. Kredi oranları girişimcileri korkutuyor. Faizlerin yatırımcı için uygun hale gelmesi önemli” değerlendirmesini yaptı.

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