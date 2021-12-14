Ekonomi UzakDoğuya vagonlar dolusu Türk malı ihraç edilecek Çine günlük4 trenle ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzak Doğuya vagonlar dolusu Türk malı ihraç edilecek: Çin’e günlük 4 trenle ihracat

Dünyanın en uzun ticaret koridorlarından biri olan ve Türkiye ile Çin’i bağlayan Orta Koridor ile Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı vızır vızır işleyen banliyö hatlarını aratmayacak. Uzak Doğuya vagonlar dolusu Türk malı ihraç edilecek. Blok tren seferlerinin devam ettiği hatta hedef orta vadede yıllık 200, uzun vadede ise bin 500 tren işletilmesi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Uzak Doğuya vagonlar dolusu Türk malı ihraç edilecek: ​Çin’e günlük 4 trenle ihracat
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Türkiye, üretim ve ticarette dünyanın ağırlık noktasını oluşturan Uzak Doğu ile kurduğu çelik bağlantıda tren seferlerini sıklaştıracak. 2017’de işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı Çin-Avrupa arasında işleyen Orta Koridor’un en önemli halkasını oluşturuyor.

92 KİLOMETRELİK TREN

Bu hatta bugüne kadar Türkiye’den Çin’e 15, Çin’den ise Türkiye’ye 207 tren ulaştı. Trenlerin toplam uzunluğu 92 kilometreyi buldu. 2020’de 52 milyon dolar değerinde taşıma gerçekleştirilirken bu yıl sonunda bu rakamın 110 milyon doları aşması öngörülüyor.

Halen, Mersin, İstanbul, Gaziantep, İzmit, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Tekirdağ, Kars, İskenderun, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa ve Eskişehir gibi Türkiye’nin birçok noktasından Orta Asya, Rusya ve Çin’e yük gönderiliyor.

HEDEF 6,5 MİLYON TON YÜK

Son dört yılda 1 milyon 450 bin ton brüt yükün taşındığı hatta orta vadede 3,2 milyon ton, uzun vadede ise 6,5 milyon tonun üzerinde yük taşınması hedefleniyor.

Söz konusu hedef hatta çalışacak blok tren seferlerini de patlatacak. Üzerinden düzenli seferleri devam eden blok konteyner trenlerinde hedef, orta vadede yıllık 200 blok tren, uzun vadede ise Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda bin 500 blok tren işletilmek.

10 GÜNDE TESLİM

Çin-Türkiye arasında taşımacılık süresi denizden 30-40 günü bulurken, demir yolu ile bu süre 15-19 güne düşüyor. Hatta Çin-Türkiye arasındaki toplam seyir süresinin de 10 güne düşürülmesi bekleniyor.

Uluslararası alanda Türkiye’nin lojistik gücüne güç katmak için BTK hattı ve Orta Koridor üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığının düzenli hale getirilerek karşılıklı olarak daha da artırılması ve Türkiye’den Çin’e yapılan ihracat taşımalarında da demir yolunun kullanılması hedefleniyor.

Yükte yok yok

  • Bakü-Tiflis-Kars, demir yolu hattı ile Türkiye’den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Rusya ve Çin’e inşaat malzemesi,demir cevheri, manganez, boraks, beyaz eşya, gıda maddesi, temizlik, yaş sebze ve meye gönderilirken, Türkiye’ye tahıl, hububat, gübre,kimyasal ürünler, elektronik eşya taşınıyor.

Blok tren nedir?

Taşımacılıkta blok tren yöntemi trenin bir yükün yüklendiği istasyondan gideceği istasyona ulaşana kadar kadar lokomotif ve vagonları değişmeden, yol üzerindeki diğer istasyonlarda yükleme veya boşaltma işlemi yapılmadan taşınması olarak özetleniyor.

Kilit rol oynadı

  • Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve Trans-Hazar Orta Koridor bağlantılı Çin-Türkiye arasında oluşturulan güzergah, ile özellikle Kovid-19 pandemi sürecinde deniz taşımacılığında yaşanan fiyat dalgalanmaları ve sıkışıklıkta ön plana çıktı.

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