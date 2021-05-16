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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhaniyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin diplomasisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koydu.

"CAYDIRICI BİR DERS VERİLMELİ"

Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurguladı. İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

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