Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi 04 Ocak 2020, 17:14 Son Güncelleme: 04 Ocak 2020, 17:31 Yeni Şafak