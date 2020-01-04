Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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