Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi açılışında konuştu: 35 bin sağlık personeli alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;





Şehir hastanemiz birimleri ile gerçekten güzel İzmir'imize yakışır bir eser oldu. Laf değil, icraat... Bu dev hastanenin altyapısı itibarıyla yollarıyla alakalı tabii acaba yollarını kim yaptı, diye de sorarsınız değil mi? Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazım. Büyükşehir Belediyesi yollarını yaptı mı? Hayır.





Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. Yollarla alakalı 2. etabı da yine Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak.





4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli, en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bu muhteşem yatırım bizim eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir.

















"İzmir'in çileleri sona erecek"





Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmir'imizin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehrin başına getirecek ve böylece artık altyapı noktasında da İzmir'imizin çileleri sona erecek. Bundan sonra gerek merkezi yönetim olarak gerekse büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve tüm altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız.





35 bin sağlık personeli alıyoruz





2002'de hükümete gelirken milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Daha sonra buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlık ekleyeceğiz. Bugün geriye dönüp bakınca sözleri yerine getirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük.





"Terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik"





Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Asker, polis, jandarmasıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli bölgesi haline getirdik.





"İzmir-Ankara YHT hattını hizmete alacağız"





Yargı teşkilatımızı baştan aşağı milletimize en iyi hizmeti verecek altyapıya kavuşturduk. Yargılama sürelerini kısaltarak adaletin hızla tesisini sağladık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 km'den aldık 30 bin km'ye yaklaştırdık. Ulaşım hatlarını çeşitlendirdik, güçlendirdik. İzmir-Ankara YHT hattını da hizmete alarak çalışmalarımızı taçlandıracağız.





"Milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışılıyor"





Ülkemiz geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini başarıyla gerçekleştirdik. 31 Mart seçimlerini de huzur içinde, hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor. Bu seçimi de istikrarsızlığa, ekonomik bakımdan çöküşe sürüklemenin vesilesi haline getirmek isteyenler elbette boş durmuyor. Her gün bir yalan, her gün bir fitne ile milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmenin peşindeler.





"Asıl hedeflerimizden kopmuyoruz"





Türkiye tıpkı ecdadın, Cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri güç olarak bağımsız olduğu için bugün dik bir duruş sergileyebiliyor. İstiklalimizden emin olmanın, istikbalimize güvenle bakmanın değeri, ödediğimiz bedelden fazlaydı. Son dönemde yürütülen kampanyalara bu gözle bakılmasını istiyorum. Biz hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyoruz. Bugün de bizi en iyi milletimizin anladığına inanıyorum. Bugüne kadar en büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur. Bundan sonra da bu ülkenin 85 milyonunun duasıyla yolumuza devam edeceğiz.



