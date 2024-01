Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi açılışında konuştu: 35 bin sağlık personeli alacağız

Ülkemiz geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini başarıyla gerçekleştirdik. 31 Mart seçimlerini de huzur içinde, hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor. Bu seçimi de istikrarsızlığa, ekonomik bakımdan çöküşe sürüklemenin vesilesi haline getirmek isteyenler elbette boş durmuyor. Her gün bir yalan, her gün bir fitne ile milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmenin peşindeler.