Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açınca telefon, telefon üstüne geldi 'bitti o iş, artık kapılar açılmıştır' dedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan STK temsilcilerini kabulünde konuşuyor https://t.co/jwGV43fZ6M
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan STK temsilcilerini kabulünde konuşuyor https://t.co/jwGV43fZ6M— Yeni Şafak (@yenisafak) March 2, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. konuşmasından satır başları şöyle:
Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır. Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.
Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok
Artık kapılar açılmıştır
Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.
Bahar Kalkanı Harekatı
(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.
135 tank, 22 zırhlı araç 45 top 44 çok namlulu rokert atar 5 hava savunma rampası, 4 havan, 1 İHa, 8 helikopter, 49 araç, 24 zırhlı araç, 2 çak, 2 füze rampası, 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum. Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.
Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan harekatlarımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde.
Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.
Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.