Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açınca telefon, telefon üstüne geldi 'bitti o iş, artık kapılar açılmıştır' dedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan STK temsilcilerini kabulünde konuşuyor https://t.co/jwGV43fZ6M — Yeni Şafak (@yenisafak) March 2, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır. Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.

Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok

Artık kapılar açılmıştır

Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.

OYNAT 00:00 Erdoğan'dan Avrupa'ya: Artık bitti o iş Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Bahar Kalkanı Harekatı

(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

135 tank, 22 zırhlı araç 45 top 44 çok namlulu rokert atar 5 hava savunma rampası, 4 havan, 1 İHa, 8 helikopter, 49 araç, 24 zırhlı araç, 2 çak, 2 füze rampası, 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen rejim güçlerini tek tek saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği programda önemli açıklamalarda bulundu. Bahar Kalkanı Harekatı hakkında bilgi veren Erdoğan, ''135 tank, 22 zırhlı araç 45 top 44 çok namlulu roket atar 5 hava savunma rampası, 4 havan, 1 İHA, 8 helikopter, 49 araç, 24 zırhlı araç, 2 çak, 2 füze rampası, 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum. Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

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Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan harekatlarımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde.

Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.

OYNAT 00:00 SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor. BiP'te paylaş

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