Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Milli Savunma bakanı Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2 bin 557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar, "TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir" dedi.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 12:03 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 12:20 AA