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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma bakanı Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2 bin 557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar, "TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönetirken...
Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönetirken...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir" dedi.

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"2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2 bin 557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemiz yok"

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."

Rejim konvoyunun yok edildiği anlar kamerada
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Rejim konvoyunun yok edildiği anlar kamerada
İdlib'in güneyinde bulunan Şeyh Mustafa'da Esed rejimine ait seyir halindeki tank ve zırhlı araç konvoyu Türk SİHA'ları tarafından tamamen yok edildi.


Ayrıntılar geliyor...

2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

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