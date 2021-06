Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'e yayılmadan müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre alanında da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla süratlendirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Hacı Bayram Veli ve Mevlana'dan alıntılar yaptığı konuşmasının devamında, 'Maziden atiye kurduğumuz köprüyü her gün yeni şeyler söyleyerek, her gün önümüzde yeni ufuklar açarak, her gün daha çok çalışarak hep daha ileriye taşımalıyız. Ülkemizi daha güçlendirmeliyiz. Şehirlerimizi daha güzelleştirmeliyiz. Milletimizi daha müreffeh hale getirmeliyiz. Velhasıl her alanda olduğu gibi çevre alanında da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla süratlendirmeliyiz' dedi.