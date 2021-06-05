Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'e yayılmadan müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapımına başlanan millet bahçelerinden 10'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Dünya Çevre Günü'nde açıldı. Düzenlenen törende Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Talimatı verdim, Karadeniz'e yayılmadan adım atılacak. Müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor" dedi.
İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda açıldı. Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen törene katılan Erdoğan'ın konuşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:
"Afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecek"
Şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecektir.
Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız.
10 ayrı millet bahçesi 814 milyon lirayı bulan hizmet
Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz, bundan sonra bunu yapmakla kalmayacak, bu noktada ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız. 10 ayrı millet bahçemizi bugün hizmete açıyoruz.
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814 milyon lirayı bulan hizmetlerimizi ülkemize kazandırıyoruz. 324 millet bahçesi yapma için kolları sıvamıştık. 61’ini tamamlayarak hizmete sunduk. 80 millet bahçesi ise yapım aşamasındadır.
"Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız"
Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Talimatı verdim, Karadeniz'e yayılmadan adım atılacak.