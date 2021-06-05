Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'e yayılmadan müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız

İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda açıldı. Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen törene katılan Erdoğan'ın konuşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecek"

Şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecektir.

Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız.

10 ayrı millet bahçesi 814 milyon lirayı bulan hizmet

Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz, bundan sonra bunu yapmakla kalmayacak, bu noktada ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız. 10 ayrı millet bahçemizi bugün hizmete açıyoruz.

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814 milyon lirayı bulan hizmetlerimizi ülkemize kazandırıyoruz. 324 millet bahçesi yapma için kolları sıvamıştık. 61’ini tamamlayarak hizmete sunduk. 80 millet bahçesi ise yapım aşamasındadır.

"Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız"

Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Talimatı verdim, Karadeniz'e yayılmadan adım atılacak.

OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor' demeyeceğiz, müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Marmara'daki müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, 'Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atıklardır.



Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. İBB niye yapmıyor, İzmir niye yapmıyor demeyeceğiz. Başta Marmara olmak üzere bu beladan denizlerimizi kurtaracağız. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj sorunundan denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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300 kişilik ekip 91 ayrı noktada denetim yapıyor

Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor.

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Müsilaj istilası ancak belediyelerden üniversitelere ve özel sektörümüze tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur.

OYNAT 01:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre alanında da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla süratlendirmeliyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Hacı Bayram Veli ve Mevlana'dan alıntılar yaptığı konuşmasının devamında, 'Maziden atiye kurduğumuz köprüyü her gün yeni şeyler söyleyerek, her gün önümüzde yeni ufuklar açarak, her gün daha çok çalışarak hep daha ileriye taşımalıyız. Ülkemizi daha güçlendirmeliyiz. Şehirlerimizi daha güzelleştirmeliyiz. Milletimizi daha müreffeh hale getirmeliyiz. Velhasıl her alanda olduğu gibi çevre alanında da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla süratlendirmeliyiz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Edirne'den bisiklete binen bir vatandaşımız Hakkari'ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde gidebilecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapımına başlanan millet bahçelerinden 10'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Dünya Çevre Günü'nde açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hazırlıkların sürdürdüğümüz Türkiye bisiklet yolu master planını tamamladığımızda Avrupa bisiklet ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız. Proje tamamlandığında Edirne'den bisiklete binen bir vatandaşımız, Hakkari'ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde gidebilecektir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

EKONOMİ Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak