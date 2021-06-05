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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın tüm unsurlarıyla doğanın korumasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatarak, "Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır. Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'da eşi ile birlikte fidan dikti. (2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir" diyen Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

Doğayı korumak tercih değil zorunluluk

Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır. İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur. Sınırsız tüketim ve doğaya tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı yine insana, çevreye ve geleceğe vermektedir.

Bütün insanlığın ortak meselesi

Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir. Çevreye duyarlı bir anlayışla hareket edilmesi önemlidir.

Orman varlığı 22,9 milyon hektara çıkartıldı

Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Türkiye, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri konumundadır. Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 9,2 milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık.

81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi

2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefimiz kapsamında bugüne kadar 61 Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 324 Millet Bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken, tabiat parklarımızın sayısını 17’den 250’ye çıkardık. Yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji üretimimizin yüzde 40’ına, atık su arıtma tesisi sayımızı 145’ten 1.170’e ulaştırdık.

Mavi bayraklı plaj sayısı 127'den 519'a çıktı

Mavi bayraklı plaj sayımızı 127’den 519’a çıkararak bu alanda da ilk sıralardaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz. Bütün bu projelerin çevre için oluşturduğu değerin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın artan çevre duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Video: 11 milyon fidan toprakla buluştu

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