Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun yeri Esed'in yanıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bin yıldır kanlarımızla sulayarak, vatan toprağımız bu topraklarda hür bir şekilde yaşayabilmemiz, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılatabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiğimiz binlerce şehidimize, Suriye'de yenileri ekleniyor. Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden 36 askerimizin aralarında olduğu nice canlarımızı toprağa verdik. Şehitlerimizin makamları ali, şehadetleri mübarek olsun" dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/JPMXDC2aE7 — Yeni Şafak (@yenisafak) March 4, 2020

Bin yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir şehidin, gazinin tek damla kanının boşa gitmediğini belirten Erdoğan, "Bu mücadeleyi hedeflediğimiz şekilde başarıyla sonuçlandırdığımızda, Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda tarihi adımlar atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu tablonun anlamını kavrayabilmek için önce "Vatan, millet, gaza, şehadet nedir, şehit kimdir" gibi soruların cevaplarını bilmek gerektiğini kaydeden Erdoğan, bu cevapları öğrenmenin yolunun sıradan eğitimden, kariyerden geçmediğinin altını çizdi.

Erdoğan, bu soruların cevaplarına ancak yürekte ülke ve millet sevgisi varsa, kalp şehadet özlemiyle yanıyorsa, zihin pak ve berraksa, vücudun her zerresinde hissederek ulaşılabileceğini dile getirdi.

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"Önce dönüp kendi inancını, imanını bir sorgulasın"

Kur'an-ı Kerim'de şehit kavramının 56 kez tekrarlandığına dikkati çeken Erdoğan, bu ayetlerden üçünde ise doğrudan doğruya Allah yolunda canını feda edenleri tanımlamak üzere "şüheda" ifadesine yer verildiğini anlattı.

Şehitlikle ilgili en önemli müjdenin Bakara Suresi'nin 154. ayeti olduğunu belirten Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Zira, onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz" emri ilahisinin manasını kavrayabilmek için önce sağlam bir imana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kılıdaçoğlu'na 'şehitler tepesi' tepkisi

Hadislerde şehidin bütün günahlarının affedileceği, kabir azabı çekmeyeceği, cennetteki makamını göreceği, cennete ilk girenlerden olacağı gibi müjdelerine rastlandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tablo bize ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, onuru, güvenliği için mücadele ederken can veren herkesin, özellikle cephede son nefesini veren askerlerimizin şehit olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Ebediyete uğurladığımız askerlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın şüheda makamına yükseldikleri konusunda kuşkusu olan önce dönüp kendi inancını, imanını bir sorgulasın. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir."

OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendi halkını katleden Esed'i eleştirmeyip, Türkiye'yi eleştirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, ''Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur, darbeci Hafter alkışlayarak dinliyordur'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

Bay Kemal'in yeri Esed'in yanıdır





Bu zihniyet savaş açsak, yerini yıllar önce zaten belli etmiştir. Bay Kemal'in yeri bellidir, ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır. CHP Genel Başkanı'nın hezeyanlarına cevap vermek gerçekten ağırıma gidiyor. Kendisi bizi tahrik ettiğini sanarken milletimize olan kinini kusuyor.

OYNAT 00:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Şehitler tepesi boş kalacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleşen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Askerlerimiz ne için savaşıyorlar?' diye konuştu.

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Bize dönüp "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" diyenler Rusya'ya ABD'ye İran'a AB ülkelerine bu soruyu yöneltmiyor. Suriye tartışması ülkemizdeki beşinci kol faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesi.

Tabuta Sığmayanlar'ın videosunu izletti

OYNAT 07:08 Erdoğan AK Parti Grubuna 'Tabuta Sığmayanlar'dan kesitler izletti Yeni Şafak'ın şehitlerin aziz hatırasını yad ettiği ve izleyen herkesi gözyaşlarına boğan 'Tabuta Sığmayanlar' programında kesitler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Grubunda da gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş' kalacak sözlerini hatırlatan Erdoğan, Türk milletinin yüz yıl önce de bugün de vatanını savunmak için canını verdiğini hatırlattı. Erdoğan, daha sonra hazırlanan kısa belgeseli AK Parti Grubuna izletti. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un işgaline karşı halkı direnişe geçirmesi ve ardından gelen Çanakkale Zaferi'ndeki 'Size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözlerininvurgulandığı belgeselde, Yeni Şafak'ın ilk sezonda 88 ölüm yayınlanan Tabuta Sığmayanlar programdan kesitler de yer aldı. Şehit anneleri ve şehit babalarının vakur duruşunu ortaya koydukları bölümler AK Parti Grubundakileri de ağlattı.

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Kılıçdaroğlu'na telefon yanıtı

'O gece neredeydiniz' diye soruyor. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kahve içip televizyon izlerken, ülkeyi yönetenler şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için çalışıyordu.

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Benden telefon bekliyormuş. Eğer çok merak ediyorsan nasıl ki sayın Bahçeli ile telefon diplomasimizi yürüttük, nasıl ki Meral hanımla bunu görüştük, nasıl ki sayın Karamollaoğlu ile bunları görüştük, sen de arardın sana da gerekli bilgiyi verirdik. Cumhurbaşkanlığı makamı seni arayacak, sana bilgi verecek... Bu, bir defa bu işin protokol anlayışına da sığmaz.

Kılıçdaroğlu, eğer bu ülkenin yönetiminde sorumluluk almak istiyorsa, kendisine bunun yolunu hemen göstereyim. Bu iş öyle sütre gerisinden saldırarak, birilerini öne sürüp arkadan kıs kıs gülerek olmaz. Malum olduğu üzere 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yüreğin yetiyorsa, çıkarsın meydana, 'ben ülkeyi yönetmeye talibim' dersin, milletten yetkiyi alabilirsen de söylediklerini yaparsın.





Bahar Kalkanı Harekatı

Türkiye, dün Çanakkale’de de emperyalistlere karşı mücadele ediyordu, bugün Suriye sınırlarında da emperyalistlere karşı mücadele ediyor.

Vatanın ne demek, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, hissetmeyen bir adam cehaletten öte, bir ihanetin içine düşmüş demektir. Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli destekçilerini milli irade ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.

Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir.

Bugüne kadar rejim 3 bin 200'ün üzerinde unsurunu kaybetti, rejimi her gün biraz daha eritiyoruz kahraman ordumuz mücadelesiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır.

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OYNAT 00:38 SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor. BiP'te paylaş

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Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen ülkeyiz

İdlib'deki şehitlerimizin kanının yerde bırakmıyoruz. Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızla herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum.

Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız.

Yunanistan ve AB'ye göçmen tepkisi

Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz.

DÜNYA Tarihin unutulan yüzü: Suriyeliler 80 yıl önce Yunanlı mültecileri ağırlamıştı

(Geçmişte Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımı gösteren fotoğraf) Bu fotoğrafta yemek ve kıyafet dağıtılan Yunanlı erkek ve kız çocuklardan birisi de belki Miçotakis'in büyükbabası veya büyükannesidir.

Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır.