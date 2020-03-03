Dünya Tarihin unutulan yüzü Suriyeliler 80 yıl önce Yunanlı mültecileri ağırlamıştı
ORTADOĞU

Suriye Yunan mültecileri ağırladı, Avrupalı mülteciler Suriye'ye sığındı

Tarihin unutulan yüzü: Suriyeliler 80 yıl önce Yunanlı mültecileri ağırlamıştı

Türkiye'deki göçmenlerin akın ettiği Yunan sınırı ve denizlerinde ortaya çıkan insanlık dışı görüntüler akıllara İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'dan kaçan mültecilerin Suriye'de ağırlanışını getirdi. Savaş kıtlık ve açlıktan kaçan Yunanlılar ile Sovyet ve Nazi vahşetinden kaçan Avrupalılar 1939-1941 yılları arasında Gazze, Suriye ve İran'a sığındı. Buralardaki kamplarda insancıl koşullarda misafir edilen göçmenler savaşın ardından ülkelerine geri döndü. Ancak şimdi Yunanistan 80 yıl önce misafir edildiği topraklara borcunu savunmasız mültecilere göz yaşartıcı bomba atarak, mülteci botlarını zıpkınla batırarak ödüyor...

Zeynep Gül Yeni Şafak
Yunanistan sınırındaki mülteci krizi İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupalı mültecilerin Ortadoğu'da ağırlanmasını hatırlattı.
Yunanistan sınırındaki mülteci krizi İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupalı mültecilerin Ortadoğu'da ağırlanmasını hatırlattı.

Bugün başta Suriye olmak üzere iç karışıklık, savaş ve imkansızlıklar sonucu göç veren Ortadoğu ülkeleri 1939-1945 yıllarında Avrupalı mültecilere ev sahipliği yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın en zor yıllarında Nazi ve Sovyet işgalinden kaçan Avrupalılar Ortadoğu ülkelerine sığınmıştı.

Suriye, Mısır ve Filistin'e sığındılar

1942 yılında 40 bin Avrupa vatandaşı Suriye, Mısır ve Filistin'de kurulan mülteci kampları sayesinde hayatta kaldı. 1942'de Ortadoğu Yardım ve Mülteci İdaresi (MERRA), binlerce Avrupalıyı Suriye, Mısır ve Filistin'de kurulan kamplara yerleştirmişti. Savaş süresince bu kamplarda yaşayan Avrupalı mülteciler savaş yıllarının ardından evlerine geri döndü.

O yıllarda Suriye'deki kamplarda yaşayan Yunanlılar önce sağlık kontrollerinden geçiriliyor daha sonra ise yaş ve ailelerine uygun kamp bölgesine gönderiliyordu. 1944 yılında Yunan adalarından gelen mülteciler Halep'te kaldıkları kampta sosyalleşebiliyor, güvenlikleri sağlandığı takdirde alışverişe çıkabiliyorlardı.

Filistin'de Yunanlıların yaşadığı Nuseyrat Mülteci Kampı, 1945

Mülteciler kaldıkları kamp alanlarının dışına istedikleri zaman çıkabiliyor, şehrin rutin hayatına karışabiliyorlardı.

Geçimini sağlamak isteyen mültecilere meslek eğitimleri veriliyor ve ticaret yapmalarına olanak tanınıyordu. Her gün yemek dağıtılan bu kamplarda mülteciler isterlerse dışarıdan yemek satın alabiliyorlardı.

Hurma, fındık ve nar suları ile karşılama

1939-1941 yılları arasında Nazi katliamından kaçan 300 bin Polonyalı da İran'a sığınmıştı. Nazi vahşetinden kaçan Polonyalılar için İran bir kurtuluş yeriydi. Polonyalı bir mülteci daha sonraki yıllarda İran'daki karşılanış anını bu sözlerle anlatıyor: "Dost Fars halkı tarafından hurma, fındık, kuru üzüm ve nar suları ile karşılandık"

Çeşme'den Halep'e

Savaş yıllarının mülteci rotası bugünün tam tersi şeklindeydi. Yunan adalarından Ege'ye geçen mülteciler Ege'den Türkiye-Suriye sınırına geliyor oradan da Halep veya Gazze ile İran'a geçiyorlardı. Bu zorlu yolculuk yaklaşık 40 gün sürüyordu.

11 Ocak 1942 tarihli "Burası Kudüs" (Hune el Kudüs) isimli Arapça gazetenin manşetinde, Suriyeli kadınların Yunan çocuklara giysi dağıttığı bir fotoğraf bulunuyor. Gazetede, "Yunanistan'dan Suriye'ye mülteci olarak gelenlere yemek ve kıyafet dağıtıldı." ifadesi yer alıyor.

"Ölen kardeş bir milletin ıstırabı karşısında..."

İkinci Dünya Savaşı'nda önce İtalya'nın daha sonra da Almanya'nın saldırısına uğrayan Yunanistan hem çok göç vermiş hem de kendi içinde sefalet ve iç karışıklıklarla baş başa kalmıştı. 1940-1941 yılları arasında savaşın tarımsal hasılada ortaya çıkardığı düşüş ve Alman askerlerinin gıda ürünlerini yağmalaması Yunanistan'ı "Büyük Açlık" dönemine sokmuş, Yunanistan'a ilk yardım uzatan ülkelerden biri ise Türkiye olmuştu. Türk Milletinin bu konudaki fedakarlığı dönemin basınına da yansımış ve “Bağımsızlığına, insanca yaşama hakkına canavarca saldırılmış dost bir komşuya”, “Ölen kardeş bir milletin ıstırabı karşısında”, “Felakete uğramış komşumuz Yunanistan’ın”, “Dost ve müttefikimiz” “İki komşu memleket, iki kardeş evi” gibi ifadelerin yer aldığı başlıklar yazılmıştı. Türkiye, açlık ve sefaletle boğuşan Yunanistan'a yardım malzemeleriyle dolu Kurtuluş vapurunu İzmir'den 14 Ekim 1941 tarihinde göndermişti.

Yunan vahşeti

Bugün ise Yunanistan her geçen gün yeni bir vahşet görüntüsü ile haberlere konu oluyor. Batırılan mülteci botları, küfürle karşılanan mülteciler, gaz bombası ve gerçek mermi ile hedef alınarak öldürülen mültecilerin maruz kaldığı muamele çağın en büyük insanı trajedilerin biri olarak tarihe geçiyor.

70 bin göçmeni almadı
DÜNYA
70 bin göçmeni almadı

Botları batırıp ölüme terk ettiler
DÜNYA
Botları batırıp ölüme terk ettiler

Mültecilere ateş açtılar
DÜNYA
Mültecilere ateş açtılar
SİHAlar rekorumu alt üst etti

SİHA'lar rekorumu alt üst etti

​Suriye savaşının sembol ismi Yeni Şafak'a konuştu.
Elazığdaşaşırtan görüntü

Elazığ'da
şaşırtan görüntü

​Kolonlardan yumruk büyüklüğünde taş çıkıyor.
Hem insafsız hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Havadaki<br>vurucu taktikler

Havadaki
vurucu taktikler

​Bahar Kalkanı'nda en büyük risk Suriye'nin hava sahasıydı.
İptal için<br>30 gününüz var!

İptal için
30 gününüz var!

​Paket turlarda koronavirüs endişesi yaşanıyor.
5 kiloya<br>kadar serbest

5 kiloya
kadar serbest

​Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​Koronavirüs nedeniyle 2 bin 945 kişi hayatını kaybetti.
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
Kaçıyorlar

Kaçıyorlar

​Bahar Kalkanı'ndan sonra İdlib ve Suriye'de dengeler değişiyor.
Mültecilere<br>ateş açtılar

Mültecilere
ateş açtılar

​Avrupa, 100 bin göçmen sınıra dayanınca silaha sarıldı.
Şam'da<br>gayrimeşru imza

Şam'da
gayrimeşru imza

​Hafter ve Esad terör ittifakı için anlaşmaya vardı.
Küresel büyüme virüse takıldı

Küresel büyüme virüse takıldı

​Türkiye için büyüme beklentisi yüzde 2,7'ye geriledi.
Silah mühendisleri sahaya indi

Silah mühendisleri sahaya indi

​Hatay'da askerlerle bir araya geldiler.
İran'dan<br>sızıp saldırdılar

İran'dan
sızıp saldırdılar

​PKK'lı hainler Gümrük Müdürlüğü minibüsüne roketatarla saldırdı.
Açık Avrupa<br>ile kapanacak

Açık Avrupa
ile kapanacak

Türkiye bu yıl 58 milyon turist hedefliyor.
Rus katliamı

Rus katliamı

Savaş uçakları İdlib'de kasabayı bombaladı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

Takviye birliklerimize alçak saldırı, şehidimiz var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.