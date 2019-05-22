Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Erdoğan Bu ülke yol geçen hanı değil
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Erdoğan: Bu ülke yol geçen hanı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu. Erdoğan, "Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil yapı olamaz. Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlığa nasihat çekip insanlığı aldatıyor" dedi.

Adalet teşkilatımız ağır saldırılara maruz kaldı

Yargı kurumlarının bir dönem saldırılara uğradığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik."

"En güzel dersi yargımız verecek"

"Bir Genel Başkan dün grup toplantısında yargı mensuplarıyla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır. Siyaseti, ülkeye ve millete hizmet aracı değil de marjinal çevrelere yaranma, ideolojik saplantılarını hayata geçirme, kuru gürültüyle üste çıkma vasıtası olarak görenlere en güzel dersi yine yargımızın vereceğine inanıyorum."

Erdoğan, "Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip aksi durumda yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınıyorum" dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti. Ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz."

REKLAM

Yargı bağımsızlığına dikkati çeken Erdoğan, "Hiçbir yargı kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir. Buna şahsım da dahildir" diye konuştu.

Erdoğan, "Şunu bilelim ki bir Selim kardeşimiz şehit olur ama arkasından da binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mayıs'ta açıklayacak
GÜNDEM
Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mayıs'ta açıklayacak
S-400 anlaşması tamam

S-400 anlaşması tamam

​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.
Bunun adı ahlaksızlıktır

Bunun adı ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu.
Reçetebedeli artırıldı

Reçete
bedeli artırıldı

Eczacılar için 230 milyon liralık iyileştirme.
İmalathaneden<br> modern tesise

İmalathaneden
modern tesise

Hibe desteği ile 2 milyon 500 bin liralık yatırım yaptı.
6 ölü 200 yaralı<br>69 gözaltı

6 ölü 200 yaralı
69 gözaltı

Endonezya'da seçim protestolarında arbede.
Şike davasını onaylamıştı

Şike davasını onaylamıştı

Yargıtay Eski Üyesi Kundakçı'nın cezası belli oldu.
Mersin'de tersane<br>yeniden gündemde

Mersin'de tersane
yeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.

PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedefleri vuruldu.

Bankayı inandıramadı

Bankayı inandıramadı

​Hesabına yatan fazla altınları iade etmek için başvurmadığı yer kalmadı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Burası Antalya

Burası Antalya

​Mayıs ayında 10 metre kar ile mücadele.
İsmi kalkıyor

İsmi kalkıyor

​Başakşehir Kulübü'nden 'Fatih Terim' kararı
Adliyeye getirildiler

Adliyeye getirildiler

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede.
Dağa çıktığımda da<br>aynı soruyu sordun mu?

Dağa çıktığımda da
aynı soruyu sordun mu?

​Bakan Soylu, CHP İstanbul adayına yanıt verdi.
Dünyada<br>bir benzeri yok

Dünyada
bir benzeri yok

Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.