Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ve Ahlat şanlı tarihin sembolüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen törende konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşuyor.

https://t.co/Us780Y0RFB — Yeni Şafak (@yenisafak) August 25, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Ahlat tıpkı Malazgirt gibi uzun süre ihmal edildi. Burayı yeniden imar ve ihya ediyoruz.

Bunlar konu Ahlat olunca tam bir mankurtluk tavrıyla alaycı ve hırlayıcı bir tavır içine giriyorlar.

Ahlat ve Malazgirt şanlı tarihin sembolüdür, medeniyetimizin tescilidir, dostumuza güven düşmanımıza korku veren yerdir. Ecdadın gazadan gazaya koşarak inşa ettiği yerdir.

REKLAM

Bazıları bu bozkıra neden yatırım yaptığımızı anlamıyor. Kendilerine ne yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz.

Hiç kimsenin imanı ile canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yoktur.

Ahlat ve Malazgirt geçmişi bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin mührüdür.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYEMİZİN BİR ŞUBESİNİ BURAYA AÇIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor nesilden nesile gururla aktarılacak bir geleneği de burada yerleştiriyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz 2053 vizyonundan umudumuz artıyor.

REKLAM

Konu İslam olunca küçümseyici alaycı bir tavır içine giriyorlar. Kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Çünkü cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

Kimse duadan salavattan rahatsız olmaz. Çünkü bu salavatlar kökeni meşrebi ne olursa olsun herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, her kökenden insanın onurunu garanti altına altına almıştı.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRZ'

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, her hizmeti bu anlayışla hayata geçirdik. Biz bu ülkede her ferdin geleceğe güvenle bakabilmesi için vizyonumuzu geliştiriyoruz. Bugün 2053 diyoruz, yarın 2071 diyeceğiz. Bilindiği gibi dün Fırat Kalkanı Harekatımızın 6. yıl dönümüydü. Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan her askerimize şükranlarımı sunuyorum. Halen orada olan tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Oraları güvence altına alıncaya kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyorum. Kendileri istediği zaman istediği yere harekat düzenleyenlerin bize parmak sallamalarını dikkate almıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Güvenlik önceliğimize göre operasyonlar sürecek.