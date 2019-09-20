Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şehirlerimizi mektebe, sakinlerini de talebelerine benzetebiliriz. Şehre hakim olmayı değil, ondan bir şeyler öğrenmeyi talep ettiğimizde ondan bir şeyler geliştirebiliriz.

"Devleti yaşatmanın yolu insanı yaşatmaktan geçiyor"

Şehir insanın yetiştirdiği toprağa benzer. Bunun için kendimizi tanımamız gerekir. Devleti ve şehri yaşatmanın yolunu, insanı yaşatmaktan geçtiği bir medeniyetten geliyoruz.

Millet bahçeleri, betonlaşmaya karşı bir çıkış olduğu gibi, bütün ailelerin yatıp yuvarlanabilecekleri yerlerdir."