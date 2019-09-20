Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar Erdoğan: Karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar" dedi.

Haber Merkezi 20 Eylül 2019, 14:16 Son Güncelleme: 20 Eylül 2019, 14:21 AA