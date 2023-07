Cumhurbaşkanı Erdoğan milli direnişin yedinci yıl dönümünde Yeni Şafak okurları için yazdı: Ölümü öldürenlere selâm olsun

Milletin, namuslarına emanet ettiği silahı, tankı, uçağı millete doğrultan FETÖ’cüler, o gece karşılarında bir kez daha halkımızı, güvenlik güçlerimizi ve tüm kurumlarıyla devletimizi buldu. Hainlere karşı iman dolu göğsünü siper eden vatandaşlarımızın kahramanlıklarını anlatacak her cümle, her yazı, her hitap eksik kalır.