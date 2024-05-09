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2024 EKPSS kura başvuruları ne zaman sona erecek?

ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan tamamlandı. EKPSS kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvurular başladı. Kura çekilişiyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek, kura başvurusu nasıl, nereden yapılacak? EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

11:50 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:50 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
EKPSS kura başvuru ekranı
EKPSS kura başvuru ekranı

EKPSS, 28 Nisan tarihinde gerçekleşti ve tam 115 bin aday sınava katıldı. Kuraya katılacaklar başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyordu. ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura başvuru ekranını erişime açtı.

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Kuraya başvuracak adayların başvuruları 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.

İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.

EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.

2024-Kura'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2024-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS kura başvuru ücreti 75 TL olarak belirlendi. Başvuru işlemi yapıldıktan sonra sınav/kura başvuru ücreti, EKPSS için 12 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde, kura için 6-22 Mayıs 2024 tarihlerinde yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, EKPSS için 1 Mart 2024, kura için 22 Mayıs 2024 tarihlerinde; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

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