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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli motosikletçileri kabul etti: Zayn Sofuoğlu ufak bir gösteri yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti. Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli motosikletçileri kabul etti: Zayn Sofuoğlu ufak bir gösteri yaptı
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan milli motosikletçileri kabul etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre milli motosikletçiler ile TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.

Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu
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Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü önderliğinde 'Mesafeli Pedallar Bisiklet Turu' düzenlendi. Programa katılan Dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu bisiklet üzerinde tek teker şovu yaptı.

Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 18 aylık oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı görüntüleri paylaştı
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Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 18 aylık oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı görüntüleri paylaştı
AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anlara ait video paylaştı. Akyazı ilçesindeki antrenman pistinde çekilen görüntülere Sofuoğlu, 'Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı' notunu düştü.


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