Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojavu kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Ayrıca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da kabulde yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojavu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Başkanı Gomboja.

Kabulde, Gombojav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İlteriş Kutluk Kağan Yazıtı"nın bir kopyasını hediye etti.

"İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı" 2022'nin ağustos ayında Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yer alan Nomgon Vadisi'ndeki ortak bilimsel arkeolojik keşif gezisi kapsamında tespit edildi.

Hediye, "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kayıt altına alınan yazıtın birebir kopyası olma özelliğini taşıyor.

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
GÜNDEM
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Ege'deki göçmen zulmüne tepki: Utanmaz ve aymazlar
OYNAT 03:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Ege'deki göçmen zulmüne tepki: Utanmaz ve aymazlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki göçmen zulmüne tepki gösteren Çavuşoğlu, 'Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye'ye suç atmaya yelteniyor. Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: TOGG'un fiyatı emsalleriyle aynı olacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank partisince düzenlenen ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde gittiği Nevşehir’de Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında bilgi verdi.
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'29 EKİM'DE BANTTAN İNİYOR'

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyleyen Varank, \"TOGG’un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikada seri üretimden inmiş olacak.
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Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız” dedi.
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\"C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyat olacak\"

Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi.
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Bakan Varank, TOGG’un fiyatı hakkında da açıklamalarda bulundu.
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Varank, “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var.
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Başından beri şunu söylüyorlar. ’Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız’.
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Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize.
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Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. ’Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı.
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Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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GÜLDÜREN ANI

Bakan Varank, “Geçen hafta bir pastaneye gittim. Hanım bir sipariş vermişti. ’Bunu git al, gel’ dedi. Gittim pastaneye. Üzerimde TOGG’un yeleği vardı.
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Dedim ki ’siparişimiz varmış alabilir miyim’? Hazırladı tezgahtar arkadaş. ’Buyurun’ dedi. Sonra üstüme baktı dedi ki; ’ya bu üstünüzdeki bildiğimiz TOGG’mu’ diye. ’Evet’ dedim bildiğimiz TOOG, Türkiye’nin otomobili.
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Anlattık fabrika 29 Ekim’de açılacak. Daha sonra Mart’ta satışlar bekleniyor diye. Dedi ki ’ya ne kadar gurur verici.
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Böyle bir projede çalışıyorsunuz’. Tabi beni tanımadı. Türkiye’nin Otomobilini tanıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı tanımıyor.
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Demek ki bu proje gerçekten 7’den 70’e herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye’de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi TOGG.
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Bu manada da ne kadar değerli bir şey olduğunun örneğini size vermiş oldum” şeklinde konuştu.
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Bakan Varank: TOGG'un fiyatı emsalleriyle aynı olacak
'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Nevşehir'e giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fiyatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'den CHP yandaşı medyaya tepki: Haber yapamazlar çünkü parayı keserler
OYNAT 00:21
Muharrem İnce'den CHP yandaşı medyaya tepki: Haber yapamazlar çünkü parayı keserler
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Fox TV ekranlarında Halk TV, TELE1 ve KRT TV'nin fonlandığını söyledi. İnce, muhalefet medyası olarak adlandırdığı televizyon kanalları için, 'Muhalefet medyası da aynı bir farkları yok. Mesela Halk TV de benim hiçbir haberimi göremezsiniz. TELE1 de KRT de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki bir gün yaparlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Çünkü bunlar demokrat medyaymış geçiniz bunları' dedi.
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