Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti

Muharrem İnce'den CHP yandaşı medyaya tepki: Haber yapamazlar çünkü parayı keserler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Fox TV ekranlarında Halk TV, TELE1 ve KRT TV'nin fonlandığını söyledi. İnce, muhalefet medyası olarak adlandırdığı televizyon kanalları için, 'Muhalefet medyası da aynı bir farkları yok. Mesela Halk TV de benim hiçbir haberimi göremezsiniz. TELE1 de KRT de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki bir gün yaparlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Çünkü bunlar demokrat medyaymış geçiniz bunları' dedi.

