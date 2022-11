Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuğunda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attıklarını belirterek, "Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, hayat kalitesini yükselten, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sözlerine AK Parti Grubu ve yönetiminde gerçekleştirdikleri değişiklikleri anlatarak başladı.

Mahir Ünal'ın görevinden affı ile boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliğine, daha önce de bu görevi yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'i teklif ettiklerini bildiren Erdoğan, Mahir Ünal'a görev süresi boyunca Türkiye, TBMM ve AK Parti'ye katkıları için şahsı, arkadaşları ve milleti adına teşekkür etti.

Ünal ile farklı alanlarda ve farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "Sizlerin de takdiri ile bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi'nde boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'u görevlendirdiklerini bildiren Erdoğan, Uygur'a da yeni görevinde başarılar diledi.

"(Mevlüde Genç) Mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Solingen'den 1993 yılı Mayıs ayında milletin yüreğini yakan acı bir haber alındığını; Alman ırkçıları tarafından kundaklanan bir evde 5 vatandaşın yanarak hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç'in, Avrupa'daki Türk ve Müslüman düşmanlığıyla mücadelenin adeta sembolü haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün de Amasya'da ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Mevlüde Genç Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet dilerken, Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlık dalgası ile mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, salondakileri ve ekranlardan kendisini izleyenleri, Genç'in ruhu için Fatiha okumaya çağırdı ve Fatiha okudu.

"80 senede yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti'nin iktidara gelişinin müjdecisi olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Aziz milletimizin takdir ve teveccühüyle 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Rabb'imize, bizlere her karışı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu vatana hizmet etme, milletimize hizmetkar olma şerefi verdiği için hamdediyoruz. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında, demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her adımında, bizlerden desteğini, hayır duasını esirgemeyen necip milletimize, tüm fertleriyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi, milletin hak ettiği hizmetlere kavuşması için partisinin çatısı altında farklı kademelerde görev yapmış tüm yol ve dava arkadaşlarına "Allah razı olsun" diyen Erdoğan, geride hayırla, güzellikle, takdirle anılacak eserler bırakarak ebediyete irtihal eden tüm arkadaşlarını, özellikle partisinin saflarında mücadele ederken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen dava erlerini rahmetle yad ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşunun üzerinden 1,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, milletin güvenine mazhar olmuş bir kadro olarak tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Allah'a hamdolsun 81 vilayetimizin her ilçesinde, her mahallesinde, her köyünde velhasıl vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, hayat kalitesini yükselten, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik.

Geride bıraktığımız 20 yılda, bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını ülkemize kazandırmayı başardık. Birileri, sürekli engellemenin, engel çıkarmanın, takoz olmanın peşinde koşarken, biz eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, spor tesisleri, bütün bu alanları güçlendirdik. Yollar, konutlar, havalimanları inşa ettik. Fakir fukaraya, garip gurebaya biz sahip çıktık. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Ülkemizi pek çok yenilikle tanıştırdık. Asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Yatırımlarla birlikte hak ve özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın parmakla gösterilen ülkelerinden birisi haline getirdik. Milli iradenin üzerinde yıllardır Demokles'in kılıcı misali duran ne varsa, gerektiğinde canımız pahasına verdiğimiz mücadeleyle, hepsini de tehdit olmaktan çıkardık."

Başörtüsüne anayasal düzenleme

Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar.

Başörtülü kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi, önümüzdeki dönemde aday da çıkarırsa şaşırmayız.

İkna odalarını kurarak kızlarımıza az mı çektirdiler, kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip aldılar, biz bunları unutmayız.

Bay Kemal sıkıysa önümüzdeki dönem başörtülü adayları koy da görelim.

Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden, aileden yan olduğu görülecektir.

MHP ile görüşmeler bugün tamamlanacak anaysa değişikliği teklifini bugün TBMM'ye sunacağız.

Arkadaşlarımızın görüşmeleri sonrası başörtüsü teklifimizi nihai halini verip Meclis'e sunacağız.

Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; başörtüsünü '1 metrelik bez parçası' diyerek aşağılayan sen değil miydin?

Anayasa değişikliği teklifinin geniş bir mutabakatla hayata geçmesini umut ediyoruz. Bu mutabakat olmazsa halk oylaması dahil diğer adımları atmaya hazırız.

İstanbul'daki açılışta Tuzla Belediye Başkanıma yönelik linç girişimi CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiştir.

Yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur? Yasal düzenlemeler belli, takipçisi olacağız.

Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gereken yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara alacaktır.

Tüm güvenlik teşkilatlarımızı ilzam eden bu tip akıldışı ithamlar 15 Temmuz sonrası yoğunlaştı.

Dünyanın pek çok ülkesi artık mücadele edemediği için uyuşturucuyu serbest bırakmışken biz mücadeleyi son hız sürdürüyoruz.

Dünyada uyuşturucu suçuna en ağır cezayı biz veriyoruz Bay Kemal.

Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır.

Adam 'cari açığımızı uyuşturucuyla kapatıyoruz' diyor. Vicdansıza bak, bu ne akıl sen kendinde misin?

Biz uyuşturucuyla cari açık kapatmıyoruz ama birileri siyaset açığını uyuşturucuyla kapatıyor.

CHP ve şürekasının özgürlükten anladığı iftira atma, yalan söyleme özgürlüğüdür.

2023 seçimleri öncesinde CHP'ye talimatlar verildiği anlaşılıyor, sandığın rengi belli oldukça sinsi çabaların artması muhtemeldir.

İhracatımız her ay rekor kırarken istihdam da 31 milyonla tarihimizin en iyi seviyesine ulaştı.

Avrupa'da birçok ülke kendi enerji kıtlığına hazırlarken biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz.

Avrupa'dan Amerika'ya dünya son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla boğuşurken, ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor.

Çiftçilerimize mazot ve gübre destek sistemini değiştirdik, ödemeleri öne çekiyoruz.

Çiftçilerimize mazot ve gübre desteğini mart 2023 yerine bu yıl ödeyeceğiz.

Dün sayın Putin ile görüşmem vardı, bugün de sayın Zelenski ile görüşeceğim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak bugün saat 12:00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

