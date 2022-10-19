Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Benimle olun ya da önümden çekilin' deyip Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına başkanlık etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.



Erdoğan, 'Kürsüye çıkıyor. 'Ya benimle olun, ya önümde çekilin' diyor. Efeleniyor. 'Cumhurbaşkanı adayıyım' diyemeyenlerin, ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyorum.' diye belirten Erdoğan, 'Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim.' dedi.