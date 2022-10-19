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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katıldığını açıklayan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda taktı. Çelebi burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan’dan Azerbaycan’a tüm mücadelemiz sürmelidir. Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. PKK/YPG terör örgütlerinize karşı yanınızdayım. Türk milletinin varoluş gayesine hizmet sonuna kadar destek vereceğim." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında Mehmet Ali Çelebinin rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mehmet Ali Çelebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, partiye yeni katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı. Çelebi daha sonra AK Parti heyeti birlikte poz verdi.

"FETÖ ZOMBİ TEŞKİLATINA KARŞI YANINIZDAYIM"

Mehmet Ali Çelebi, rozetinin takılmasının ardından gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Bir milyona yakın asker, korucu arkadaşım görevinin başında. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/YPG terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok cepheli büyük bir mücadele vermektedir. Bir Atatürk askeri, Kuvayı Milliye neferi olarak yanınızdayım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı
OYNAT 01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde AK Partiye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda takacağını açıkladı: O ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda takacağını açıkladı: O ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Terörle mücadele zayıflamasın diye 'Cumhur İttifakı' dedim
OYNAT 01:41
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Terörle mücadele zayıflamasın diye 'Cumhur İttifakı' dedim
CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Bir video yayımlayan Çelebi, neden Cumhur İttifakı'nı tercih ettiğini açıkladı. Çelebi, “Hangi ittifak, 'Türk Milleti' ifadesini kullanıyor. Altılı masada kullanan yok. HDP'nin olduğu denklem PKK'yla mücadele edebilir mi? Terörle mücadele zayıflamasın diye Cumhur İttifakı dedim. S-400'ler zorunluluk dediğim için Cumhur İttifakı dedim. İl başkanlıklarını bile PKK'nın şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denkleme hayır dediğim için Cumhur İttifakı'nı tercih ettim” dedi.


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