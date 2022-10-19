Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katıldığını açıklayan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda taktı. Çelebi burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan’dan Azerbaycan’a tüm mücadelemiz sürmelidir.Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. PKK/YPG terör örgütlerinize karşı yanınızdayım. Türk milletinin varoluş gayesine hizmet sonuna kadar destek vereceğim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, partiye yeni katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı. Çelebi daha sonra AK Parti heyeti birlikte poz verdi.
"FETÖ ZOMBİ TEŞKİLATINA KARŞI YANINIZDAYIM"
Mehmet Ali Çelebi, rozetinin takılmasının ardından gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Bir milyona yakın asker, korucu arkadaşım görevinin başında. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/YPG terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok cepheli büyük bir mücadele vermektedir. Bir Atatürk askeri, Kuvayı Milliye neferi olarak yanınızdayım."