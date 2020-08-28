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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Türkiye haklarını her zaman koruyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözümden yana olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi AA
Stoltenberg - Erdoğan
Stoltenberg - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler alındı.

  • İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözümden yana olduğunu vurguladı.

Öte yandan Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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