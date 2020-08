Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Türkiye haklarını her zaman koruyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözümden yana olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2020, 19:57 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020, 20:35 AA