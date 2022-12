Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödül Töreni'nde konuştu: Üstadın mücadelesi güç kaynağımız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl’ın ömrünü adadığı davasının tüm mücadelelerinde kendilerine moral verdiğini, güç kaynağı olduğunu dile getirdi. Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Erdoğan, “İnşallah daha asırlar boyunca da üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” dedi.

HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL

Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle ve hasretle yad ettiğini belirten Erdoğan, “Eserleri ve mücadelesiyle nesillerin ruhunu beslediği için Rabb’im ondan razı olsun. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek öyle bir babayiğidin ama her babayiğidin harcı değil. Siz bugün tatlı su mücahitliğine soyunanlara, romantik devrimcilik oynayanlara, rüzgarı başka yerden alarak esip savuranlara bakmayın. Bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz, zulüm karşısında direnemez. Gerektiğinde hayatı pahasına davasını sahiplenip, çilesini çekemez. Üstat, işte bunu başarmış bir şahsiyet olduğu için milletimizin gönlünde bu derece güçlü yer etmiş, bu derece derin iz bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

BAŞARAMAYACAKLAR

Milletlerin dirayetli liderler ve üretken ilim kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükseleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı dönemlerde üzeri küllense de bu vasıfları bünyesinde barındıran bir millet önünde sonunda o beklenen şahlanışı gerçekleştirir. Üstat, bu küllerin en yoğun şekilde üzerimize çöktüğü bir dönemde milletimizin özündeki közü eserleri ve mücadelesiyle canlı tutarak, harlayarak bugün yaşadığımız büyük atılıma zemin hazırlamıştır. İnşallah bu mirası hem sahiplenecek hem zenginleştirecek bir yolda giderek daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Her ne kadar birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir kül katmanıyla örtmek isteseler de Allah’ın izniyle başaramayacaklar. Bilhassa son on yılda yaşadığımız, aralarında 15 Temmuz’un da olduğu her hadise bize, milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda neler yapabileceğini tekrar tekrar göstermiştir.”

REKLAM

7 isim ödül aldı

Jüride yer alan kıymetli hocaların belirlediği ödülleri takdim edeceği 7 kişiyi tebrik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine bereketli ömürler dilediğini söyledi. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde Şiir Ödülü’ne Mehmet Can Doğan, Hikaye ve Roman Ödülü’ne Ayşegül Genç, Fikir Araştırma Ödülü’ne Mustafa Özel, İlk Eser Ödülü’ne Elif Genç ve Can Acer, Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne Elçin İlyasoğlu Efendiyev, Saygı Ödülü’ne ise İlhami Atalay layık görüldü.