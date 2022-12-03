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Dijital terör güvenlik tehdidi: Türkiye ile hesaplaşmayı artık kesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken, dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijital terör güvenlik tehdidi: Türkiye ile hesaplaşmayı artık kesin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dijital terörün devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne video mesajla katılan Erdoğan, dijitalleşmeyle birlikte iletişim araçlarında ve haber kaynaklarında büyük dönüşümler gerçekleştiğine işaret etti.

DEZENFORMASYON MEYDAN OKUMADIR

Bilhassa sosyal medyanın günlük hayatta artan etkisi sebebiyle daha önce karşılaşmadıkları sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Bilgi kirliliği ve dezenformasyon, içinde bulunduğumuz dönemin en fazla öne çıkan iki meydan okumasıdır. Türkiye’yle birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan, iftira, çarpıtılmış haberler, sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Önü arkası araştırılmadan ortaya atılan ithamlar, kimi zaman telafisi mümkün olmayan zararlara yol açıyor. Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor. İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan, hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye İletişim Modeli, bu arayışımızın ürünüdür.”

Türkiye ile hesaplaşmayı artık kesin

Türkiye’nin, dünyada üretilmiş ve maksatlı yalan habere en fazla maruz kalan ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, “İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemi sonrasında şahit olduğumuz kimi uluslararası basın kuruluşunun haber dili, adeta faillerin ekmeğine yağ sürmüştür. Objektif haber verme yerine Türkiye’yle hesaplaşmayı amaçlayan bu tür yaklaşımların artık terk edilmesi gerektiğini artık her fırsatta ve platformda ifade ediyoruz” diye konuştu.

Sunak’la görüştü

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü. Görüşmede, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Engellilerin haklarını güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’ne gönderdiği yazılı mesajda “Vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Planımızın, engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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